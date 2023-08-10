أسعار الدواجن اليوم 10-8-2023 فى مصر

حافظت لتتراوح بين 60 و61 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و160 جنيهًا، باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 64 و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ونفّذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية، ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 100 و120 جنيهًا للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

فيما سجلت أسعار الدواجن منير السقا 64 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الدواجن الساسو بنحو 4 جنيهات لتسجل 102 جنيه،

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصعدت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 11 و15 جنيهًا، ويسجل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وبلغ كيلو الأوراك 68 جنيهًا.