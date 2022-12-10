أسعار الدواجن اليوم 10-12-2022 فى مصر

قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن اليوم 10 ديسمبر 2022 استقرت فى السوق المحلية عند 38 و40 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 90 إلى 100 جنيه – باختلاف المنطقة.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن البيضاء

وبدأت أسعار الدواجن البيضاء من 40 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ونفذت الحكومة استراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية لأن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 41 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الساسو 55 جنيهًا، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 2 و4 جنيهات، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 45 جنيهًا.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 65 و75 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.