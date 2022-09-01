أسعار الدواجن اليوم 1-9-2022 فى مصر

هبطت أسعار الدواجن اليوم 1 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك إلى 35 و36 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 38 جنيهًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وانخفضت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا بنحو جنيه لتسجل 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 48 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 5 و9 جنيهات، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.