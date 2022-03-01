اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 1-3-2022 فى مصر

الرومى بين 50 و65 جنيها للكيلو
أحمد اللاهوني 7:07 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 7:07 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 30 و31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وسجل سعر كيلو الأوراك 38 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 و80 جنيهًا – باختلاف المنطقة – فى السوق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 33 و35 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 42 و44 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 55 و60 جنيهًا للكيلو، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا. 

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

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أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الساسو 35 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو.

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وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 12 و14 جنيها، وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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