اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 1 – 11 – 2020 فى مصر

أسعار البط سجلت 40 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 7:11 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 7:11 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، وسجل كيلو الدجاج البلدى 34 جنيهًا، والساسو 32 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو.

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي.

وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه،  وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

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أسعار البط اليوم 

وسجلت أسعار البط اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

ويصل حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً. 

أسعار الرومى اليوم 

ووصلت أسعار الرومى اليوم 45 جنيها للكيلو فى السوق المحلية. 

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات لكتكوت «الأهالي»، 9 و11 جنيهًا لكتكوت «الشركات».

وسجلت أسعار اللحوم 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

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وتراجعت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وأفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى سجلت 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%.

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توفير اللحوم بالمجمعات خلال العيد
اللحوم

وسجلت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى إلى 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وتراجعت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت  4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وشملت على مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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