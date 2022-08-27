أسعار الدواجن اليوم السبت 27-8-2022 في مصر

قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن اليوم 27 أغسطس 2022 استقرت في السوق المحلية عند 27 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالي، بعد نجاحها في دخول الإمارات وعمان العام الماضي.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 33 و34 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن، وسجل كيلو الأوراك 36 جنيهًا.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 29 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 49 جنيهًا، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 50 و65 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومي اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومي بين 6 و12 كيلو جرامًا.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و10 جنيهات، ودارت أسعار الدجاج البلدي حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.