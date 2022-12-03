أسعار الدقيق تتراجع 700 جنيه مع إطلاق بورصة السلع

كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، أنه مع أول أسبوع من انطلاق البورصة المصرية للسلع انخفض أسعار الدقيق استخراج 72% بالأسواق من 13 ألفا و500 جنيه الى سعر يتراوح من 12 ألفا و800، و13 ألف جنيه، حيث انخفض سعر الدقيق بقيمة 500 و700 جنيه للطن.

طارق حسانين

وقالت الغرفة، إن إطلاق البورصة المصرية للسلع، سيعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات وأيضًا المساهمة في الحد من احتكار السلع والمنتجات، بما يصب في صالح المستهلك، كما ان تداول القمح في أولى جلسات البورصة المصرية للسلع أتاح توفير الأقماح لمطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق استخراج 72% ما ساهم في تراجع أسعار الدقيق محليا

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بأن العديد من المطاحن قامت بالتسجيل في البورصة السلعية لشراء القمح، الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في ضبط حركة أسعار القمح بالسوق، وأيضا لتلبية احتياجات المطاحن من الأقماح

من جانبه، أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بتداول القمح في أول جلسات البورصة المصرية للسلع، لتوفيره لمطاحن القطاع الخاص، وحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على طرح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة القمح من خلال البورصة.

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أنه مع زيادة كميات القمح المطروحة من خلال البورصة المصرية للسلع سيؤدى ذلك الى ضبط الأسواق بشكل أكبر خاصة بعد تداول العديد من المنتجات والسلع الأخرى، الأمر الذى سيعمل على تخفيض الأسعار والحد من الاحتكار.