أسعار الدقيق اليوم 9-12-2022 في مصر.. 500 جنيه زيادة للطن خلال 24 ساعة

شهدت أسعار الدقيق اليوم الجمعة 9-12-2022، قفزة جديدة في سعر طن الدقيق تسليم المطاحن للمخابز الإفرنجية والسياحية بلغت 500 جنيه، وذلك في أقل من 24 ساعة بعد الزيادة التي شهدتها أمس الخميس والتي وصلت إلي 1500 جنيه، وذلك من يوم 1 إلي 7 ديسمبر الجاري.

وقال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة لـ”المال”، إنه تم استلام طن الدقيق الفاخر منذ قليل بسعر 20 ألف و500 جنيه، وذلك سعر تسليم الساعات الأولي من اليوم الجمعة.

وأضاف حمدي، أن تلك الزيادة تعد هي القفزة الخامسة في أسعار الدقيق خلال شهر ديسمبر الجاري، والذي لم نصل بعد إلي منتصفه، حيث كانت القفزة الأولي من 18 ألفا إلي 18 ألفا و500 جنيه، ثم 19 ألف جنيه، ثم 19 ألفا و600 جنيه، ليقفز بعد ذلك إلي 20 ألف جنيه، قبل أن يصل فجر اليوم إلي 20 ألفا و500 جنيه.

وأوضح حمدي، أن أسعار الدقيق إنتاج مطحن التاج مازال بسعر 14 ألفا و600 جنيه بدلا من 13 ألفا و600 جنيه، مشيرًا إلي أن موردي الدقيق برروا تلك الزيادات نتيجة قيام أصحاب المطاحن برفع أسعار التسليم للجملة وموردي الدقيق.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وفي جانب متصل، مازالت أسعار الدقيق زنة 1 كيلو ثابتة للمستهلكين عند سعر 14 جنيهًا للسائب، ومن 15 إلى 15.5 جنيه للكيلو المعبأ، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلى 20 جنيهًا.

ويعد الدقيق إحدى السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبري.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الدقيق الواحد، على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.