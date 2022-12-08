أسعار الدقيق اليوم 8-12-2022 في مصر.. 1500 جنيه زيادة في سعر الطن

قفزت أسعار الدقيق اليوم الخميس 8-12-2022، بشكل كبير في مطاحن القطاع الخاص، والتي تقوم بطرح منتاجتها لأصحاب المخابز السياحية والافرنجية في السوق المحلية.

وشهدت أسعار طن الدقيق اليوم زيادات تراوحت من 1000 جنيه إلي 1500 جنيهًا، وذلك في اسعار تسليم مساء اليوم الخميس من مطاحن القطاع الخاص للمخابز السياحية والافرنجية

حيث يبلغ سعر طن الدقيق انتاج مطحن التاج سعر 14 ألف و600 جنيهًا بدلا من 13 ألف و600 جنيهًا، بينما مطحن الخطاب والذي يقوم بإنتاج دقيق فاخر سعر 20 ألف جنيهًا بدلا من 18 ألف و500 جنيهًا.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الدقيق الواحد، على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

ومع ذلك فإن سعر كيلو الدقيق السائب ثابت للمستهلك عند سعر 14 جنيهًا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشًا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلى 20 جنيهًا.

ويعد الدقيق إحدى السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبري.