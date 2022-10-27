أسعار الدقيق اليوم 27-10-2022 في مصر.. الطن يقترب من 18 ألف جنيه

شهدت أسعار الدقيق اليوم 27-10-2022 في مصر، ارتفاعات طفيفة بعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم على الجنيه، حيث قفز طن الدقيق بنحو 200 جنيه للنوع العادي، و350 جنيهًا للفاخر.

وارتفع سعر الدولار منذ قليل، إلى مستويات غير مسبوقة، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.10 جنيه.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

وقال تجار دقيق لـ”المال”: إن سعر طن الدقيق الفاخر يقترب من الـ18 ألف جنيه، حيث يبلغ حاليا 17 ألفا و850 جنيهَا، بدلا من 17 ألفا و500 جنيه سعر بيع يوم الثلاثاء الماضي..

وأضاف التجار أن سعر طن الدقيق العادي سجل 14 ألفا و200 جنيه، بدلا من 14 ألف جنيه، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الدولار أمام الجنيه.

كانت وزارة التموين والتجارة قد لجأت إلى طرح طن الدقيق السياحى بسعر 10 آلاف جنيه، للمخابز السياحية والإفرنجية، بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الدقيق، والتى تبعها ارتفاع فى أسعار الخبز السياحى والفينو مع خفض الأوزان من قبل المخابز.