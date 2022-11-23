أسعار الدقيق اليوم 23-11-2022 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الدقيق اليوم 23-11-2022، في السوق المحلية، لدى تجار الجملة والتجزئة، خلال تعاملات اليوم، ولم تشهد أية زيادات منذ منتصف شهر نوفمبر الحالي، إضافة إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح الدقيق السياحي الحر 72% على المطاحن والمخابز السياحية والإفرنجية بسعر أقل من السوق المحلية.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

أسعار الدقيق اليوم في وزارة التموين والتجارة الداخلية ما زالت مستقرة، حيث إن الدقيق على البطاقات التموينية بسعر 1 كيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.

أسعار الدقيق في محال الجملة

وقال تجار جملة وتجزئة إن سعر طن الدقيق العادي يتراوح سعره من 13 ألفًا و500 إلى 14 ألفًا و500 جنيه، وذلك حسب النوع والجودة، وطن الدقيق الفاخر من 17 ألفًا و400 جنيه، إلى 18 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وأوضح التجار أن سعر كيلو الدقيق السائب للمستهلك 14 جنيهًا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشًا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلى 20 جنيهًا.

ويعدّ الدقيق إحدى السلع الإستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبرية.