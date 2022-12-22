أسعار الدقيق اليوم 22-12-2022 في مصر بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة

شهدت أسعار الدقيق في مصر اليوم الخميس 22-12-2022، ارتفاعات كبيرة تراوحت من 500 إلي 1000 جنيه في الطن الواحد، وذلك خلال تعاملات مساء اليوم.

وجاءت تلك الارتفاعات بعد استقرار دام 3 أيام متتالية في أسعار الدقيق الفاخر والعادي المستخدم في إنتاج المخبوزات بالمخابز السياحية والأفرنجية.

وقال أصحاب المخابز السياحية لـ”المال”: إن تلك الارتفاعات أرجعها أصحاب مطاحن القطاع الخاص نتيجة قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 3%.

وبلغ سعر طن الدقيق الفاخر 26 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، بزيادة ألف جنيه، وطن الدقيق العادي ارتفع إلي 18 ألفا بدلا من 17 ألفا و500 جنيهًا، بزيادة 500 جنيه.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.