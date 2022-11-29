أسعار الدقيق اليوم 19-11-2022.. الكيلو بـ11 جنيهًا في التموين

حافظت أسعار الدقيق اليوم 29-11-2022، في السوق المحلية، على استقرارها فى البيع والشراء لدى تجار الجملة والتجزئة، خلال تعاملات اليوم، ولم تشهد أية زيادات فى الأسعار منذ منتصف شهر نوفمبر الحالي.

حيث يتراوح سعر طن الدقيق العادي من 13 ألفًا و500 إلى 14 ألفًا و500 جنيه، وذلك حسب النوع والجودة، وطن الدقيق الفاخر من 17 ألفًا و400 جنيه، إلى 18 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الدقيق الواحد، على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

ويبلغ سعر كيلو الدقيق السائب للمستهلك 14 جنيهًا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشًا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلى 20 جنيهًا.

ويعدّ الدقيق إحدى السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبري.