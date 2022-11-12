أسعار الدقيق اليوم 12-11-2022 في مصر

شهدت أسعار الدقيق اليوم 12-11-2022، استقرار للنوع الفاخر، والذي كان قد ارتفع أمس الجمعة، بنحو 200 جنيه، لدى تجار الجملة، بينما مازالت تحتفظ باستقرارها في محال التجزئة، والسلاسل التجارية الكبري.

أسعار الدقيق في محال الجملة

وقال تجار جملة وتجزئة إن سعر طن الدقيق العادي يتراوح سعره من 13 ألفا و500 إلى 14 ألفا و500 جنيه، وذلك حسب النوع والجودة، وطن الدقيق الفاخر من 17 ألفا و400 جنيه.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وأوضح التجار، أن سعر كيلو الدقيق السائب للمستهلك بسعر 14 جنيهَا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشَا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلي 20 جنيهًا.

وتعد سلعة الدقيق من إحدي السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع اسعارها في السوق المحلية، إلا أنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلتها في المحال والسلاسل التجارية الكبرية.

اسعار الدقيق في التموين

تقوم وزارة التموين والتجار الداخلية، بطرح الدقيق على البطاقات التموينية بسعر 1 كيلو جرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.