أسعار الدقيق اليوم في مصر.. زيادة 200 جنيه في الطن الفاخر

شهدت أسعار الدقيق اليوم ارتفاع طفيف للنوع الفاخر بنحو 200 جنيهَا، لدى تجار الجملة، بينما مازالت تحتفظ بإستقرارها في محال التجزئة، والسلاسل التجارية الكبري، ولوحظ ان ارتفع سعر طن الدقيق اليوم كان تأثيره على اصحاب المخابز السياحية والافرنجية والتي تستخدمه في انتاج الخبز السياحي والفينو والمخبوزات.

أسعار الدقيق في محال الجملة

وقال تجار جملة وتجزئة إن سعر طن الدقيق العادي يتراوح سعره من 13 ألفا و500 إلى 14 ألفا و500 جنيه وذلك حسب النوع والجودة، بينما طن الدقيق الفاخر من 17 ألفا و400 جنيه بزيادة 200 جنيهَا عن سعر أمس، إلي 18 ألف جنيه و200 جنيهًا.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وأوضح التجار، أن سعر كيلو الدقيق السائب للمستهلك بسعر 14 جنيهَا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشَا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلي 20 جنيهًا.

وتعد سلعة الدقيق من إحدي السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من ارتفاع اسعارها في السوق المحلية، إلا أنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلتها في المحال والسلاسل التجارية الكبرية.

اسعار الدقيق في التموين

تقوم وزارة التموين والتجار الداخلية، بطرح الدقيق على البطاقات التموينية بسعر 1 كيلو جرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.