أسعار الدقيق اليوم في محال الجملة والتجزئة والتموين

شهدت أسعار الدقيق اليوم الثلاثاء 22-11-2022، استقرارا في السوق المحلية، لدى تجار الجملة والتجزئة، خلال تعاملات اليوم، ولم تشهد أي زيادات منذ منتصف شهر نوفمبر الجاري.

أسعار الدقيق في محال الجملة

وقال تجار جملة وتجزئة إن سعر طن الدقيق العادي يتراوح سعره من 13 ألفا و500 إلى 14 ألفا و500 جنيه، وذلك حسب النوع والجودة، وطن الدقيق الفاخر من 17 ألفا و400 جنيه، إلى 18 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

كما ان أسعار الدقيق اليوم في وزارة التموين والتجارة الداخلية مستقرة، حيث أن الدقيق على البطاقات التموينية بسعر 1 كيلو جرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كما تقوم التموين بطرح طن الدقيق السياحي بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد للمخابز السياحية والأفرنجية.

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وأوضح التجار، أن سعر كيلو الدقيق السائب للمستهلك بسعر 14 جنيهَا، بينما يرتفع ما بين 50 و75 قرشَا للمعبأ والذي يتراوح من 15 إلى 15.5 جنيه، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 17 إلى 20 جنيهًا.

ويعد الدقيق إحدي السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، إلا أنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلتها في المحال والسلاسل التجارية الكبرية.