أسعار الدقيق اليوم السبت 24-12-2022 في مصر

تراجعت أسعار الدقيق في مصر، اليوم السبت 24-12-2022، بشكل ملحوظ، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدها سعر طن الدقيق في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، والتي كانت ترتفع بشكل شبه يومي.

وانخفض سعر طن الدقيق بنحو ألفي جنيه في الفاخر، بـ1100 جنيه في طن الدقيق العادي.

ويتم استهلاك الدقيق في مصر من خلال المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية المنتِجة للخبز العادي والفينو والأفرنجي والمخبوزات بكل أنواعها.

وبلغ سعر طن الدقيق الفاخر 24 ألف جنيه بدلًا من 26 ألفًا، وطن الدقيق العادي انخفض إلى 16 ألفًا و400 جنيه، بدلًا من 17 ألفًا و500 جنيه.

وتستمر أسعار الدقيق في السوق المحلية ثابتة للمستهلكين في محالّ المواد الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى خلال تعاملات اليوم السبت.

حيث يتراوح سعر كيلو الدقيق من 24 إلى 26 جنيهًا للكيلو الواحد المعبأ، بينما سعر الدقيق السائب من 22 إلى 24 جنيهًا، وشيكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرامًا بسعر 1200 جنيه.