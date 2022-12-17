أسعار الدقيق اليوم السبت 17-12-2022 في مصر

استقرت أسعار الدقيق اليوم السبت 17-12-2022، في السوق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم في حركة تداول طن الدقيق العادي والفاخر بين مورِّدي الدقيق وأصحاب المخابز والمصانع المنتِجة للحلويات.

حيث يتراوح سعر طن الدقيق العادي من 17 ألفًا و17 ألفًا و100 جنيه، والدقيق الفاخر من 22 ألفًا إلى 22 ألفًا و200 جنيه للطن الواحد.

أسعار الدقيق اليوم في محالّ التجزئة

وفي جانب متصل، استقرت أسعار الدقيق زنة 1 كيلوجرام للمستهلكين اليوم على أسعار الخميس الماضي، عند سعر 23 جنيهًا للسائب، ومن 24 إلى 28 جنيهًا للكيلو الواحد المعبأ.

ويعدّ الدقيق إحدى السلع الإستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبرى.

أسعار الدقيق اليوم في وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر كيلو الدقيق الواحد على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

كان مجلس الوزراء قد اجتمع، يوم الاثنين الماضي، بشأن الإعلان عن أسعار كل سلعة يتم طرحها في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تحديدها بناء على اجتماعات وزارة التموين مع ممثلي اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.