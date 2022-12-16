أسعار الدقيق اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر

شهدت أسعار الدقيق اليوم الجمعة 16-12-2022، استقرار في سعر طن الدقيق العادي وذلك على ارتفاع امس الخميس بنحو ألف جنيه ليصل إلى 17 ألف جنيه بدلا من 16 ألف جنيه، مع استقرار سعر طن الدقيق الفاخر عند 22 ألف جنيه، وفقَا لـ أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة.

أسعار الدقيق اليوم في محال التجزئة

وفي جانب متصل، استقرت أسعار الدقيق زنة 1 كيلو جرام للمستهلكين اليوم على نفس اسعار امس الخميس عند سعر 23 جنيهًا للسائب بدلا من 14 جنيهًا، ومن 24 إلي 28 جنيها للكيلو الواحد المعبأ بدلا من 17 إلي 20 جنيهًا المعبأ.

ويعد الدقيق إحدى السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبري.

أسعار الدقيق اليوم في وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الدقيق الواحد، على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

وكان مجلس الوزراء قد إجتمع يوم الاثنين الماضي بشأن الاعلان عن اسعار كل سلعة يتم طرحها في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تحديدها بناءً على اجتماعات وزارة التموين مع ممثلي إتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.