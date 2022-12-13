أسعار الدقيق اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في مصر.. 500 جنيهًا ارتفاع في الطن

شهدت أسعار الدقيق اليوم الثلاثاء 13-12-2022، ارتفاع في سعر طن الدقيق العادي بنحو 500 جنيهًا ليصل إلي 16 ألف جنيهًا بدلا من 15.5 ألف، مع استقرار سعر طن الدقيق الفاخر عند 22 ألف جنيه، وفقَا لما قال أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة

أسعار الدقيق في محال التجزئة

وفي جانب متصل، ارتفعت أسعار الدقيق زنة 1 كيلو ثابتة للمستهلكين عند سعر 16 جنيهًا للسائب بدلا من 14 جنيهًا، ومن 17 إلي 20 جنيهًا للكيلو المعبأ بدلا من 15 إلي 17 جنيهًا، بينما هناك أنواع أخرى من الدقيق الفاخر المعبأ تتراوح أسعاره من 22.5 إلي 23 جنيهًا.

ويعد الدقيق إحدى السلع الاستراتيجية، ورغم ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، فإنه يتم طرحه على قائمة المقررات التموينية بسعر أقل بكثير من مثيلاتها في المحالّ والسلاسل التجارية الكبري.

أسعار الدقيق في وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الدقيق الواحد، على البطاقات التموينية للكيلوجرام بـ11 جنيهًا، وذلك للنوع المعبأ ورقي أو بلاستيك.

وكان مجلس الوزراء قد إجتمع أمس الاثنين بشأن الاعلان عن اسعار كل سلعة يتم طرحها في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تحديدها بناءً على اجتماعات وزارة التموين مع ممثلي إتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.