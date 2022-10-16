أسعار الدقيق اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

قال عبدالغفار السلامونى، وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق اليوم غير مستقرة بالأسواق، مختلفة حسب البيع بارض المطاحن المتنوعة، بزيادة تتراوح من 300 إلى 700 جنيه لسعر الطن.

ورصدت المال أسعار أرض المطحن وأنواع الدقيق الفاخر 72 والمستخدم فى صناعة الحلويات والفينو والمكرونة.

أسعار منتجات الدقيق لمطحن “التاج”

منتج بندق سجل سعر الطن 15 الف ، وبلاتنيوم 14800 ، والاصفر الازرق والعنكبوت 14600 ، واحمر مخبوزات وزيرو 14500، ومتميز بيك تحدى نارى سجل 14300 ، والاحسن النى ستانلى مراسي 14100 ، وجديد ، واحمر، وكريسماس، ولبنانى 13200 ، والاحمر ابيض، وملك الفطير والفطاطرى 13100 ، وجلاش بسكويت كنافة شعبى 13100 الطابية والعصافرة ومارينا 1300 السميد 15600 المكرونة 13100

أما منتج “جولد ” سجل سعر الطن اليوم 16000 بزيادة 500 جنيه ، والجمل 15700 بزيادة 500 جنيها ، ومخبوزات 2 وصل السعر الى 15000 للطن بزيادة 500 جنيها ، اما الصاروخ م3 سجل 14650 للطن بارتفاع 500 جنيها ، والملكة والعاصمة 13100 بزيادة قدرها 500 جنيها للطن ، وسميد 13500 بزيادة قدرها 100.

وسجل منتج التاج 700 ارتفاع على سعر الطن لكافة الأصناف، أما مطحن الأمراء وشهد الملكة زادت قيمته 350 جنيها، والبرنجى سجل زيادة 500 جنيه، والمروة فلاور 300 جنيه زيادة للطن، أما الهايل والهرم 400 جنيه للطن.