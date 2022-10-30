أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

يواصل سعر الدرهم الإماراتي الأحد في في منتصف التعاملات اليوم ارتفاعه داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي التي شهدت ارتفاعًا في سعر الصرف على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق ، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الإماراتية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغت مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر 6.42 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 6.55 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

واظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 6.54جنيه للبيع،5.59جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني

على نفس مستويات أمس جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري 6.56 جنيه للشراء، 6.59جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 6.55 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت التعاملات اليوم وصول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 6.42 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري6.48 جنيه للشراء، 6.51جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر مقابل الجنيه6.5 جنيه للشراء6.53 جنيه للبيع.