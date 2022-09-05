أسعار الخضر والفاكهة والحبوب والبقالة بالغرفة التجارية في القاهرة

أصدرت إدارة البحوث بالغرفة التجارية في القاهرة، النشرة اليومية لمتوسط أسعار بيع السلع للمستهلكين بأسواق محافظة القاهرة، وذلك لليوم الإثنين 5/9/2022، والتي تستهدف تلك النشرة عرض متوسط أسعار البيع اليومي لعدد من المنتجات السلعية المتنوعة، ومدى توافرها في أسواق محافظة القاهرة.
أسعار الخضراوات الطازجة
كيلو طماطم 5.5 جنيه
كيلو بطاطس 7 جنيهات
كيلو بامية خضراء 27 جنيه
كيلو باذنجان رومي 4.75 جنيه
كيلو كوسة 9.5 جنيه
كيلو بصل أبيض/ أحمر 3.75 جنيه
كيلو فلفل أخضر رومي/ حراق 7.25 جنيه
كيلو خيار 8.5 جنيه
كيلو ليمون بلدي 8 جنيهات
كيلو جزر أصفر بدون عروش 7 جنيهات
أسعار الفواكهة الطازجة
كيلو موز بلدي 18 جنيه
كيلو تفاح أحمر مستورد 25 جنيه
كيلو برتقال للعصير 6.5 جنيه
كيلو برقوق أحمر 25 جنيه
كيلو جوافة 10 جنيهات
كيلو كنتالوب 6.5 جنيه
كيلو خوخ 25 جنيه
كيلو عنب ابيض/ أحمر12 جنيهًا
كيلو مانجو 20 جنيه
كيلو تين برشومي 15 جنيهَا
أسعار الحبوب والبقول الجافة معبأة
كيلو أرز أبيض نسبة كسر أقل من 7% بسعر 18.75 جنيه
أرز أبيض بلدي زنة 500 جرام نسبة كسر اقل من 7% بسعر 15.75 جنيه
لوبيا جافة زنة 500 جرام بسعر 16.5 جنيه
كيلو دقيق قمح أبيض بسعر 14.5 جنيه
أسعار البقالة
كيلو سكر 13.15 جنيه
شاي العروسة ناعم 400 جرام بسعر 4.5 جنيه
زيت ذرة انواع زنة 800 مللي 45.75 جنيه
زيت خليط انواع 1 لتر 35 جنيه
كيلو زبدة خليط سائب 68.25 جنيه
مسلي صناعي 1.5 كيلو 69.5 جنيه
صلصة طماطم زنة 280 جرام بسعر 6.25 جنيه
خل ابيض طبيعي انواع زنة 1 لتر 6.5 جنيه