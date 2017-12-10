أسعار الخضر والفاكهة .. ارتفاع في البسلة والقلقاس

الصاوي أحمدشهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم -الأحد -، بالأسواق المحلية، وسجلت معظم المحاصيل استقرارا، بينما ارتفعت أسعار البعض الآخر، تزامنا مع زيادة الأقبال علي الشراء وانخفاض درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار. ووصل سعر ا



الصاوي أحمد

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم -الأحد -، بالأسواق المحلية، وسجلت معظم المحاصيل استقرارا، بينما ارتفعت أسعار البعض الآخر، تزامنا مع زيادة الأقبال علي الشراء وانخفاض درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار.



ووصل سعر البسلة لـ10 جنيهات بدلا من 8 أمس، و15 جنيها بداية الشهر الماضي والقلقاس سجل 10 جنيهات أيضا، بدلا من 8 خلال الأسبوع الماضي، طبقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.

وأوضح التجار أن الخيار سجل 7 جنيهات والطماطم 7 جنيهات والبطاطس تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيهًا، إلي 25 جنيها والفاصوليا الخضراء بـ6 جنيهات إلي 10 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 جنيهًا إلي 15 جنيها.

وبلغ سعر الفلفل الرومي والبلدي 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والأبيض 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات.



وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة في البورصات السلعية، وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والأمريكي بـ25 جنيها والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو بـ20 جنيها والبلح الرملي من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.