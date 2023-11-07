أسعار الخضروات والفاكهة والبصل والطماطم اليوم الثلاثاء 7-11-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الثلاثاء 7-11-2023 وسجلت الطماطم 10 جنيهات والبصل 26 جنيها والبصل متوسط الجودة 23 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات والفلفل الرومي 16 جنيها للواحدة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 12 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 10 جنيهات والبامية والبسلة 35 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه والباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات والباذنجان المخدد 6 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 14 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 12 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 جنيها إلى 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وكشف التجار أن البرتقال ابوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15و25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.