أسعار الخضروات والفاكهة للجملة والتجزئة في محافظة الجيزة

أصدرت محافظة الجيزة ، بيانا الثلاثاء، يوضح أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر، والذي يشمل أدنى وأعلى سعر في كل من الجملة والتجزئة ، مشيرة إلى أن تلك الأسعار استرشادية للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات والفاكهة للجملة والتجزئة

كيلو الطماطم من 3 إلى 4.5 جنيه في الجملة / من 4 إلى 6.5 جنيه في التجزئة .

كيلو البطاطس من 4 إلى 6.25 جنيه في الجملة / من 5.5 إلى 7.75 جنيه في التجزئة .

كيلو البصل بأنواعه من 2 إلى 3.75 جنيه في الجملة/ من 6 إلى 9 جنيهات في التجزئة .

كيلو كوسة من 4 إلى 7 جنيهات في الجملة / من 6 إلى 9 جنيهات في التجزئة .

كيلو فلفل رومي من 4 إلى 6 جنيهات في الجملة / من 6 إلى 8 جنيهات في التجزئة .

كيلو خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات في الجملة / من 5 إلى 7 جنيهات في التجزئة

كيلو الليمون من 7 إلى 13 جنيهًا في الجملة / من 9 إلى 15 جنيهًا في التجزئة

كيلو بامية من 15 إلى 20 جنيهًا في الجملة / من 17 إلى 22 جنيه في التجزئة

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه في الجملة / من 3.5 إلى 5.5 جنيه في التجزئة

كيلو فلفل الوان من 7 إلى 11 جنيها في الجملة / من 9 إلى 13 جنيهًا في التجزئة

الفاكهة

كيلو مانجو زبدية من 9 إلى 11 جنيهًا في الجملة / من 9 إلى 13 جنيهًا في التجزئة

كيلو مانجو سكري من 7 إلى 10 جنيهات في الجملة / من 9 إلى 12 جنيهًا في التجزئة

كيلو كمثري من 6 إلى 14 جنيه في الجملة / من 8 إلى 16 جنيه في التجزئة

كيلو تين برشومي من 12 إلى 20 جنيهًا في الجملة / من 14 إلى 22 جنيه في التجزئة

كيلو تفاح بولندي احمر من 13 إلى 15 جنيهًا في الجملة / من 15 إلى 17 جنيه في التجزئة

كيلو تفاح ايطالي احمر واصفر من 15 إلى 20 جنيها في الجملة / من 17 إلى 22 جنيها في التجزئة.

كيلو تفاح مصري ثلاجات من 9 إلى 12 جنيها في الجملة / من 11 إلى 14 جنيها في التجزئة.

كيلو جوافة من 5 إلى 10 جنيهات في الجملة / من 7 إلى 12 جنيهًا في التجزئة.

كيلو عنب بناتي من 4 إلى 8 جنيهات في الجملة / من 6 إلى 10 جنيهات في التجزئة.

كيلو بلح برحي من 12 إلى 20 جنيها في الجملة/ من 14 إلى 22 جنيها في التجزئة.