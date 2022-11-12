أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 12-11-2022 نتيجة نقص المعروض وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات للكيلو ،والبطاطس من 6 جنيهات إلي 8 جنيهات ، والبصل 2.75 جنيه إلي 4.5 جنيه ، والكوسة 5 جنيهات إلي 7.5 جنيه ، والجزر بدون عرش من 2.5 جنيه إلي 5.5 جنيه ، الفاصوليا 4 إلي 7 جنيهات .

وطبقا للبوابة اإالكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة تراوح الباذنجان البلدي من 4.5 إلي 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 إلي 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4.5 إلي 6.5 جنيه والفلفل البلدي الرومي 4 إلي 6 جنيهات ، والفلفل الرومي الصوب من 6 إلي 16 جنيها والفلفل الحامي البلدي 3 إلي 5.5 جنيه .

أسعار الخضروات في سوق الجملة

وأكدت نشرة الأسعار أن سعر الفلفل الحامي الصوب تراوح بين 4 إلي 7 جنيهات والفلفل الألوان من 10 إلي 20 جنيها والملوخية 3 إلي 5 جنيهات والخيار الصوب 4.5 إلي 6.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 إلي 4 جنيهات والبامية 16 إلي 20 جنيها ، والبسلة 12 إلي 16 جنيها والسبانخ 5 إلي 7 جنيهات للكيلو .

وتراوح سعر القلقاس من 4 إلي 6 جنيهات ، والبطاطا من 2 إلي 4 جنيهات ، والثوم 7 إلي 11 جنيها ، واللفت 1.5 إلي 2.5 جنيه ، الخس 6 إلي 10 جنيهات، والخس الكابوتشا 3.5 إلي 4.5 جنيه ،والكرنب 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو ، كرنب سلاطة 8 جنيهات .

وتأرجح سعر القرنبيط بين 3 إلي 4 جنيهات للكيلو ، والبروكلي 5 إلي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وسجل البرتقال البلدي 3.5 جنيه إلي 5.5 جنيه والبرتقال السكري من 4 إلي 6 جنيهات ، والبرتقال ابو سرة 3.5 إلي 7 جنيه والنارنج من 2 إلي 4 جنيهات، واليوسفي 4 إلي 7.5 جنيه ، والجريب فروت من 3 إلي 6 جنيهات .

وطبقا لبوابة سوق العبور سجل كيلو الليمون الحلو من 5 إلي 10 جنيهات ،والليمون البلدي 4 إلي 9 جنيهات ، والليمون اضاليا 3 إلي 4 جنيهات ،والعنب الكرمسون 12 إلي 18جنيها .

وتراوح العنب الرومي الأحمر من4 جنيهات إلي 8 جنيهات ، والتفاح الأمريكي 18 جنيها إلي 24 جنيه ، والبلح السماني من 4 إلي 6 جنيهات ، و بلح زغلول 4 جنيهات إلي 8.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

وتأرجح سعر البلح الرملي من 4 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبلح السيوي من 20 إلي 25 جنيهات ،والبلح البارحي من 13 جنيها إلي 27 جنيها ،والتين البرشومي من 6 جنيهات إلي 12 جنيها ، والجوافة من 3 جنيهات إلي 5 جنيهات ،والرمان 5 جنيهات إلي 10 جنيهات .

وطبقا لنشرة سوق العبور تراوح الكانتلوب من 4 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والكاكا من 7 إلي 15 جنيها والمانجو الكيت والكنت من 12 إلي 18 جنيها ،والبطيخ من 10 جنيهات إلي 35 جنيها ،وتراوح سعر الخوخ المستورد 15 جنيها والنكترين 15 جنيها .

وسجل البرقوق المستورد 22 جنيها ، والحرنكش 15 جنيها ، الكمثري الثلاجة 7 جنيهات إلي 15 جنيها ،والكمثري المستوردة 20 جنيها إلي 30 جنيها ،و الأناناس 35 جنيها، والنبق 15 جنيها، و القشطة البلدي 10 إلي 30 جنيها، قشطة عبد الرازق 20 إلي 50 موز وليم 7 إلي 11 موز مغربي 7 إلي 11 موز بلدي 6 إلي 9 موز بيكو 9 إلي 13 موز مستورد 20 إلي 40 جنيها ،والموز الصعيدي 6 جنيهات إلي 9 جنيهات.