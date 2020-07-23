أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مصر الخميس 23-7-2020

سعر كيلو الخيار من 9 إلي 11 جنيها، والفاصوليا من 6 إلى 8 جنيهات

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23-7-2020 في حركة البيع والشراء بالأسواق.

وأكد خالد محمد تاجر الخضروات لـ “المال” أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 8 إلى 15 جنيها، والباذنجان​ الرومي 7 جنيهات، والفلفل الحار من 6 إلى 10 جنيهات.

وقال إن سعر كيلو الخيار من 9 إلي 11 جنيها، والفاصوليا من 6 إلى 8 جنيهات، والبامية من 10 إلى 25 جنيها، والليمون من 10 إلى 40 جنيها.

وأضاف أن الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الأسود والأبيض من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 3 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن سعر كيلو البصل تراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها والجزر من 4 إلى 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات .

استقرار الفاكهة في الأسواق

وعن أسعار الفاكهة قال أيمن مصطفي، تاجر فواكه، إن سعر كيلو العنب الأحمر ارتفع جنيهين ليصل إلى 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيها. أسعار-الفاكهة

وأضاف أن المشمش ارتفع 5 جنيهات ليصل إلى 35 جنيها، والبرقوق والتفاح الأحمر والأصفر 35 جنيها.

وتابع أن سعر كيلو الموز من 10 إلي 15 جنيها، والأناناس 30 جنيها والخوخ 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها للواحدة والفراولة 12 جنيها .