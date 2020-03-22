اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الأحد ​22-3-2020

تراجع أسعار3 أصناف مع ارتفاع معدلات السحب في الأسواق
الصاوي أحمد 1:01 م, الأحد, 22 مارس 20 1:01 م, الأحد, 22 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت أسعار3 أصناف من الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-3-2020 ،رغم ارتفاع معدلات السحب في الأسواق ، نتيجة زيادة المعروض وسجل الثوم 7جنيهات بدلا من10 جنيهات أمس ، والكرنب سجل 7.5 جنيها للواحدة مقابل 10 جنيهات ،بينما تراجع الفلفل إلي 8جنيهات مقابل 14جنيها قبل ساعات طبقا لتجار تجزئة في الأسواق .

وأكد تجار في الجيزة أن أسعار الطماطم سجلت 5جنيهات ،والبطاطس 5جنيهات، والبصل الجديد 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات والكوسة6جنيهات، والجزر 6جنيهات والفاصوليا 16جنيهها ،البصل الأحمر 12جنيها ،والبصل الأبيض 9 جنيهات ،والبسلة 10 جنيهات ،الباذنجان العروس الأبيض12جنيها و الأسود 7.5 جنيها،و الرومي 6 جنيهات .

وأوضح أن الفلفل الألوان سجل 30جنيها ،والملوخية 10 جنيهات والسبانخ 10 جنيهات ،وورق العنب 50جنيها ، والقرنبيط 10جنيهات للواحدة، والبروكلي من 12 جنيها إلي 15جنيها،والكابوتشا من 5 جنيهات إلي 7جنيهات للواحدة ،وربطة الخضرة كسبرة ، بقدونس ، شبت 50 قرشا ،و الليمون 14جنيها ،و الكرفس والجرجير 100قرش .

وطبقا للتجار فأن سعر الفاكهة ارتفعت وتراوح الموز من8.5 إلي 12 جنيها ، والبرتقال أبوسرة 10 جنيهات ،التفاح الأحمر 25 جنيها، والرمان 15 جنيها ، والتفاح الأخضر 22 جنيها والكانتالوب 10جنيهات، والجوافة12جنيها ،و العنب أسود ، أخضر 20جنيها، والفراولة 10جنيهات.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكهة في سوق العبور -الأحد – فسجلت قفص الطماطم وزن 22كيلو من 30حتي 70 جنيها ، والكيلو 2.5إلي 4.5 جنيها،والبطاطس 2.5جنيها، الفاصوليا 12جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5 جنيها ، والبصل أحمر خزين 7.5 جنيها.

كما سجل الفلفل الرومي 8 جنيهات ، والفلفل الرومي الصوب 9 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنبهات ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيها ، والعروس 5.5 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

كما سجلت الكوسة 3 جنيهات، و الخيار البلدي 5 جنيهات ، والصوب 7 جنيهات ، و القلقاس 5 جنيهات، والثوم 7 جنيهات والملوخية 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات . 

 وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها ، فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق السبت ​21-3-2020

الصاوي أحمد 10:28 ص, السبت, 21 مارس 20

الركود يسيطر على أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم تنخفض 50%

الصاوي أحمد 10:12 م, الجمعة, 20 مارس 20

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجمعة ​20-3-2020

الصاوي أحمد 10:39 ص, الجمعة, 20 مارس 20

نقيب الفلاحين يكشف 4 أسباب لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الصاوي أحمد 2:34 ص, الجمعة, 20 مارس 20

ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الخميس 19-3-2020

الصاوي أحمد 9:38 ص, الخميس, 19 مارس 20

الخيار بـ8 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-3-2020

الصاوي أحمد 9:34 ص, الأربعاء, 18 مارس 20