أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الأحد ​22-3-2020

انخفضت أسعار3 أصناف من الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-3-2020 ،رغم ارتفاع معدلات السحب في الأسواق ، نتيجة زيادة المعروض وسجل الثوم 7جنيهات بدلا من10 جنيهات أمس ، والكرنب سجل 7.5 جنيها للواحدة مقابل 10 جنيهات ،بينما تراجع الفلفل إلي 8جنيهات مقابل 14جنيها قبل ساعات طبقا لتجار تجزئة في الأسواق .

وأكد تجار في الجيزة أن أسعار الطماطم سجلت 5جنيهات ،والبطاطس 5جنيهات، والبصل الجديد 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات والكوسة6جنيهات، والجزر 6جنيهات والفاصوليا 16جنيهها ،البصل الأحمر 12جنيها ،والبصل الأبيض 9 جنيهات ،والبسلة 10 جنيهات ،الباذنجان العروس الأبيض12جنيها و الأسود 7.5 جنيها،و الرومي 6 جنيهات .

وأوضح أن الفلفل الألوان سجل 30جنيها ،والملوخية 10 جنيهات والسبانخ 10 جنيهات ،وورق العنب 50جنيها ، والقرنبيط 10جنيهات للواحدة، والبروكلي من 12 جنيها إلي 15جنيها،والكابوتشا من 5 جنيهات إلي 7جنيهات للواحدة ،وربطة الخضرة كسبرة ، بقدونس ، شبت 50 قرشا ،و الليمون 14جنيها ،و الكرفس والجرجير 100قرش .

وطبقا للتجار فأن سعر الفاكهة ارتفعت وتراوح الموز من8.5 إلي 12 جنيها ، والبرتقال أبوسرة 10 جنيهات ،التفاح الأحمر 25 جنيها، والرمان 15 جنيها ، والتفاح الأخضر 22 جنيها والكانتالوب 10جنيهات، والجوافة12جنيها ،و العنب أسود ، أخضر 20جنيها، والفراولة 10جنيهات.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكهة في سوق العبور -الأحد – فسجلت قفص الطماطم وزن 22كيلو من 30حتي 70 جنيها ، والكيلو 2.5إلي 4.5 جنيها،والبطاطس 2.5جنيها، الفاصوليا 12جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5 جنيها ، والبصل أحمر خزين 7.5 جنيها.

كما سجل الفلفل الرومي 8 جنيهات ، والفلفل الرومي الصوب 9 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنبهات ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيها ، والعروس 5.5 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

كما سجلت الكوسة 3 جنيهات، و الخيار البلدي 5 جنيهات ، والصوب 7 جنيهات ، و القلقاس 5 جنيهات، والثوم 7 جنيهات والملوخية 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها ، فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.