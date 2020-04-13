أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الإثنين 13-4-2020

ارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الإثنين 13-4-2020، مع زيادة معادلات التصدير لبعض الأصناف والإقبال المحلى أيضا رغم طرح العروة الجديدة ، وقفزت أسعار الثوم بشكل كبير وشهدت باقي الأنواع تذبذبا.
وأكد تجار فى السوق أن قفص الطماطم وزن 20 كيلو تراوح بين 55 إلى 80 جنيها مقابل 65 جنيها أمس ، والطماطم الصوب من 100 إلى 110 جنيهات .
وأوضح التجار أن البطاطس سجلت من 2إلى 3 جنيهات ،والفلفل الرومي الصوب “توب ستار ” من 6إلي 6.5، والفلفل الرومي الصعيدى 2 جنيه و 3، الفلفل الحامي “اوميجا “يتراوح بين 3إلى 4 جنيهات والفلفل البارد القديم من 3ل 3.5 والفلفل البارد الجديد 7 جنيهات.
وأوضح التجار أن سعر الخيار الصوب سجل 4 إلى 5.5 ،والخيار البلدى عالى الجودة 5 جنيهات، والبصل ” المقور” يسجل 225 قرش إلي 2.5 ،والبصل “الفتيل “275- 325 قرشا .
وكشف التجار أن البصل أحمر قديم 7.5 جنيه، بصل أحمر جديد من 4إلي 4.5،و الكوسة من 2 إلى 3 جنيهات، والبسلة 4ل 5 والجزر 150 قرشا لجنيهين .
وتراوح كيلو الليمون من 7 إلى 10 جنيهات ،الباذنجان الرومى الصعيدى والبحيرة قديم يسجل 250 قرشا إلى 3 جنيهات،والباذنجان اسماعيلية 4إلي 5، الباذنجان العروس 4إ إلى 4.25 جنيه ، والملوخية سجلت 10 جنيهات للكيلو.
وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة،حيث ارتفع سعر الثوم واستقرت أسعار معظم الأصناف كالتالي:
الطماطم :من 4 إلى 7 جنيهات
الخيار : 8 إلى 10جنيهات
البصل :من 5 إلى 12 جنيها
الليمون :10إلى 12 جنيها
البامية:50 جنيها للكيلو
ورق عنب: 40 جنيها للكيلو
الملوخية :8 إلى 12جنيها للكيلو
الفلفل :8 جنيهات
الباذنجان العروس الأسود :10 جنيهات
الباذنجان الأبيض :10 جنيهات
الباذنجان الرومي الجديد : 8 جنيهات
البسلة : 10 جنيهات
الفاصوليا: من 8 إلى 14جنيها
البطاطس:من 4 إلى 5 جنيهات
الكوسة : من 3.5 إلى 6 جنيهات
الجزر : 6 جنيهات
القلقاس :12جنيها
الكرنب: من 7 إلى 10 جنيهات
القرنبيط : 8 جنيهات للواحدة
الثوم الابيض :8 إلى 10 جنيهات
البرتقال :8.5 جنيه
الموز :من 10 إلى 12جنيها
الفراولة :من 5 إلى 10جنيهات
الكانتالوب :من 5 إلى 10جنيهات
التفاح :25 جنيها
الخوخ :من 13إلى 15جنيها
اليوسفى: 8.5 جنيه