أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الإثنين 13-4-2020

وأكد تجار فى السوق أن قفص الطماطم وزن 20 كيلو تراوح بين 55 إلى 80 جنيها مقابل 65 جنيها أمس ، والطماطم الصوب من 100 إلى 110 جنيهات

ارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الإثنين 13-4-2020، مع زيادة معادلات التصدير لبعض الأصناف والإقبال المحلى أيضا رغم طرح العروة الجديدة ، وقفزت أسعار الثوم بشكل كبير وشهدت باقي الأنواع تذبذبا.

وأكد تجار فى السوق أن قفص الطماطم وزن 20 كيلو تراوح بين 55 إلى 80 جنيها مقابل 65 جنيها أمس ، والطماطم الصوب من 100 إلى 110 جنيهات .

وأوضح التجار أن البطاطس سجلت من 2إلى 3 جنيهات ،والفلفل الرومي الصوب “توب ستار ” من 6إلي 6.5، والفلفل الرومي الصعيدى 2 جنيه و 3، الفلفل الحامي “اوميجا “يتراوح بين 3إلى 4 جنيهات والفلفل البارد القديم من 3ل 3.5 والفلفل البارد الجديد 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخيار الصوب سجل 4 إلى 5.5 ،والخيار البلدى عالى الجودة 5 جنيهات، والبصل ” المقور” يسجل 225 قرش إلي 2.5 ،والبصل “الفتيل “275- 325 قرشا .

وكشف التجار أن البصل أحمر قديم 7.5 جنيه، بصل أحمر جديد من 4إلي 4.5،و الكوسة من 2 إلى 3 جنيهات، والبسلة 4ل 5 والجزر 150 قرشا لجنيهين .

وتراوح كيلو الليمون من 7 إلى 10 جنيهات ،الباذنجان الرومى الصعيدى والبحيرة قديم يسجل 250 قرشا إلى 3 جنيهات،والباذنجان اسماعيلية 4إلي 5، الباذنجان العروس 4إ إلى 4.25 جنيه ، والملوخية سجلت 10 جنيهات للكيلو.

وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة،حيث ارتفع سعر الثوم واستقرت أسعار معظم الأصناف كالتالي:

الطماطم :من 4 إلى 7 جنيهات

الخيار : 8 إلى 10جنيهات

البصل :من 5 إلى 12 جنيها

الليمون :10إلى 12 جنيها

البامية:50 جنيها للكيلو

ورق عنب: 40 جنيها للكيلو

الملوخية :8 إلى 12جنيها للكيلو

الفلفل :8 جنيهات

الباذنجان العروس الأسود :10 جنيهات

الباذنجان الأبيض :10 جنيهات

الباذنجان الرومي الجديد : 8 جنيهات

البسلة : 10 جنيهات

الفاصوليا: من 8 إلى 14جنيها

البطاطس:من 4 إلى 5 جنيهات

الكوسة : من 3.5 إلى 6 جنيهات

الجزر : 6 جنيهات

القلقاس :12جنيها

الكرنب: من 7 إلى 10 جنيهات

القرنبيط : 8 جنيهات للواحدة

الثوم الابيض :8 إلى 10 جنيهات

البرتقال :8.5 جنيه

الموز :من 10 إلى 12جنيها

الفراولة :من 5 إلى 10جنيهات

الكانتالوب :من 5 إلى 10جنيهات

التفاح :25 جنيها

الخوخ :من 13إلى 15جنيها

اليوسفى: 8.5 جنيه