أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق الأحد 27-9-2020

قفزت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة في بورصة الأسواق اليوم الأحد 27-9-2020 وبلغ الفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات مقابل 8 أمس ، والطماطم 3 بدلا من 2.5 جنيه والبصل الأحمر 7 جنيهات والبصل الذهبي بلغ 6.5 والبطاطس 5 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين في أسواق التجزئة.

وذكر التجار أن الكوسة تباع بـ 10 جنيهات ، مقابل 8 والباذنجان العروس الأسود والأبيض والملون بـ 5 جنيهات ، والخيار البلدي سجل 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات بارتفاع جنيه والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 3.5.

وأشاروا الي أن الفلفل الألوان سجل 20 جنيها ، والفاصوليا والبامية 20 جنيها للكيلو لكل منهما والثوم الابيض 33 جنيها ، والثوم الأحمر 35 والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 جنيه.

وأوضحوا أن سعر الكرنب 8 جنيهات للواحدة فى أسواق التجزئة والليمون 8 جنيهات للكيلو.

وأفاد التجار أن المانجو الفص سجلت 50 جنيها ، والعويسي 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر من 15 حتى 20 جنيها والكمثري 12 جنيها والتين 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 20 والعنب البلدي من 3.5 إلى 4 جنيهات.

وألمح التجار أن سعر البرقوق 20 جنيها ، والعنب البناتي أحمر – أخضر من 7.5 إلى 10 والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها للواحدة.

وألمح التجار إلى أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها والبلدي 12.5، ومانجو زبدية 15، والجوافة الفلاحي 6.5، والرمان 5 جنيهات والمانجو نعومي 20 جنيها.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 30 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الباذنجان المخدد: 5 جنيهات

الليمون: 6 جنيهات

فلفل رومي : 10 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر :10 جنيهات

العنب البناتي الأخضر: 15 جنيها

العنب البلدي: 4 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي : 30 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب:10 جنيهات