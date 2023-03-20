أسعار الخضروات والفاكهة جملة وتجزئة في سوق 6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة عن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة في سوق 6 أكتوبر المركزي للجملة، إضافة إلى توضيح الأسعار الاسترشادية في التجزئة لكل من الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات جملة

كيلو طماطم من 3 إلى 6 جنيهات

كيلو بطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه

كيلو بصل بأنواعه من 9 إلى 13 جنيه

كيلو كوسة من 3 إلى 5 جنيهات

كيلو فلفل رومي من 10 إلى 15 جنيها

كيلو فلفل حامي من 10 إلى 18 جنيهًا

كيلو خيار بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه

كيلو خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات

كيلو باذنجان رومي من 2.5 إلى 5 جنيهات

كيلو باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

كيلو ليمون من 7 إلى 14 جنيهًا

كيلو بسلة من 12 إلى 15 جنيها

كيلو جزر أصفر من 4 إلى 6 جنيهات

كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا

كيلو فاصوليا من 20 إلى 28 جنيهًا

كيلو ثوم بلدي من 3 إلى 5 جنيهات

كيلو ثوم صيني من 40 إلى 42 جنيها

كيلو قلقاس من 6 إلى 9 جنيهات

أسعار الخضروات بالتجزئة “استرشادية”

كيلو طماطم من 5 إلى 8 جنيهات

كيلو بطاطس من 5.5 إلى 7 جنيهات

كيلو بصل بأنواعه من 10.5 إلى 14.5 جنيه

كيلو كوسة من 5 إلى 7 جنيهات

كيلو فلفل رومي من 12 إلى 17 جنيها

كيلو فلفل حامي من 12 إلى 17 جنيها

كيلو خيار بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه

كيلو خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات

كيلو باذنجان رومي من 4.5 إلى 7 جنيهات

كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات

كيلو ليمون من 9 إلى 16 جنيها

كيلو جزر أصفر من 6 إلى 8 جنيهات

كيلو فلفل ألوان من 22 إلى 32 جنيه

كيلو فاصوليا من 22 إلى 30 جنيها

كيلو ثوم بلدي من 5 إلى 7 جنيهات

كيلو ثوم صيني من 42 إلى 44 جنيها

كيلو قلقاس من 7.5 إلى 10.5 جنيه

أسعار الفاكهة جملة

كيلو برتقال بسرة من 7 إلى 10 جنيهات

كيلو برتقال سكري من 6 إلى 7 جنيهات

كيلو برتقال بلدي وصيفي من 4.5 إلى 5.5 جنيه

كيلو يوسفي بلدي من 10 إلى 14 جنيها

كيلو يوسفي اسباني من 12 إلى 17 جنيها

كيلو كنتالوب من 7 إلى 10 جنيهات

كيلو تفاح لبناني أحمر وأصفر من 24 إلى 32 جنيها

كيلو تفاح بولندي أحمر وأبيض من 27 إلى 32 جنيها

كيلو تفاح يوناني من 27 إلى 30 جنيها

كيلو تفاح إيطالي احمر وأصفر من 32 إلى 37 جنيها

كيلو فراولة من 10 إلى 12 جنيهًا

كيلو جوافة من 12 إلى 14 جنيها

كيلو خوخ فلوريدا من 12 إلى 22 جنيها

كيلو موز بلدي وصعيدي من 10 إلى 13 جنيها

كيلو بطيخ من 6 إلي 9 جنيهات

أسعار الفاكهة تجزئة “استرشادية”

كيلو برتقال بسرة من 7 إلى 10 جنيهات

كيلو برتقال سكري من 6 إلى 7 جنيهات

كيلو برتقال بلدي وصيفي من 4.5 إلى 5.5 جنيه

كيلو يوسفي بلدي من 10 إلى 14 جنيها

كيلو يوسفي اسباني من 12 إلى 17 جنيها

كيلو كنتالوب من 7 إلى 10 جنيهات

كيلو تفاح لبناني أحمر وأصفر من 24 إلى 32 جنيها

كيلو تفاح بولندي أحمر وأبيض من 27 إلى 32 جنيها

كيلو تفاح يوناني من 27 إلى 30 جنيها

كيلو تفاح إيطالي أحمر وأصفر من 32 إلى 37 جنيه

كيلو فراولة من 10 إلى 12 جنيهًا

كيلو جوافة من 12 إلي 14 جنيها

كيلو خوخ فلوريدا من 12 إلي 22 جنيها

كيلو موز بلدي وصعيدي من 10 إلي 13 جنيها

كيلو بطيخ من 6 إلي 9 جنيهات