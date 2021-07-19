أسعار الخضروات والفاكهة ترتفع اليوم الإثنين 19-7-2021 خلال وقفة عيد الأضحى

صعود ملحوظ في الأسواق اليوم وارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الإثنين 19-7-2021 خلال وقفة عرفات، وسجلت الكوسة والبامية والبطاطس والليمون والخيار والتفاح والبرتقال أكبر القفزات السعرية مع ارتفاع وتيرة الشراء وسجلت الطماطم 4 جنيهات، والكوسة من 12 إلي 15جنيها، الفلفل الألوان10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي قفز من10 إلي 12 جنيها بدلا من 6.5 جنيه إلي 8 والخيار الصوب 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية البلدي من 12 بدلا من 10 والبامية الفلاحي 14 جنيها، والبصل الذهبي 4 بدلا من 3.5، والكوسة 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف ، والبصل الاصفر 4 جنيه، والبطاطس 8 جنيهات إلى 9 ، والملوخية من 6 إلي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والثوم الأبيض 25 إلي 30جنيها ، الثوم الاحمر 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح من 16 إلي 24 جنيها بدلا من 10 جنيهات إلى 18 جنيها حسب الجودة، الفلفل الألوان 6 إلي 10 جنيهات، الفاصوليا 20 جنيها، ورق العنب 18 إلي 22 جنيها.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي سجل 5 جنيهات ، والبصل الأحمر5 والابيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس7جنيهات.

وأكد التجار أن الجزر ارتفع إلى 8 جنيهات بدلا من 5 إلي 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 6 والكرنب 6 إلي9 جنيهات للواحدة .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ارتفع إلى 6 جنيهات بدلا من 3.5 إلي 4 جنيهات، والباذنجان الملون 7 بدلا من 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5، والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 16 جنيها

البامية :14جنيها

البصل الاصفر :4 جنيهات

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :9 جنيهات

الثوم :25 جنيها

الكوسة : 15 جنيها

الفاصوليا:20 جنيها

الباذنجان : 6 جنيهات

الليمون: 24 جنيها

الفلفل : 8 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 10 إلي15 جنيهات

الكنتالوب:5 جنيهات

الشمام :6.5 جنيه

البرقوق:30 جنيها

البرتقال الصيفي:7.5جنيه

التفاح :25إلي 45 جنيها

الخوخ :35 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الافوكادو :40 جنيها

البطيخ :30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :25 جنيها

المانجو :10 إلي 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

و ارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 35جنيها، والكيلو 125 قرش إلى200 قرش، والبطاطس من 300 قرش إلى450 قرشا.

وتراوح سعر الخيار من 5 إلى6 جنيهات ، والجزر 350 قرش إلى 450 قرش، والباذنجان الرومي 175 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس 200 قرش إلى250 قرشا.

وسجل القلقاس من 3.5 إلي 4.5جنيه، الليمون 12 إلي 20جنيها ، الفاصوليا 12جنيها، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلي 5 جنيهات، والكوسة 8 والفلفل الرومي 4جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.