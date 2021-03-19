اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 19-3-2021

تباين اسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق
الصاوي أحمد 10:18 ص, الجمعة, 19 مارس 21 10:18 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الجمعة 19-3-2021 في السوق اليومية، وقفزت أسعار الثوم مسجلا 10 جنيهات بدلا من8 جنيهات، وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والبطاطس من جنيهين إلي 4 جنيهات في أسواق الخضروات والفواكة للبيع بالقطاعي.

وأضاف التجار أن سعر كل من الليمون 16 جنيها والفلفل الألوان من 16 إلي 20، والبسلة السكري من 5 إلي 7.5 جنيه، والفاصوليا 15 جنيه، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والبصل المقور 4 جنيهات، والبصل الأصفر/الأحمر القديم 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن الفول الأخضر من 5 إلى 6.5، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5 إلي 7.5 جنيهات، والثوم البلدي القديم بـ17 جنيها، والثوم الجديد الأبيض بـ8 جنيهات والثوم الأحمر 10 جنيهات، والثوم الصيني 35 جنيها، والخيار 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن الجزر سجل 3.5 جنيه ،والفلفل الرومي ب 8جنيهات،و الفلفل الحامي 10جنيهات،والكرنب 8جنيهات ،والباذنجان الأبيض،و الأسود 6جنيهات، والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.

وأوضح التجار أن الموز المستورد 18 جنيها،والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي بـ7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر، الأخضر 22 جنيها.

ونوه التجار إلى أن العنب الأحمر بـ15 جنيها، والكنتالوب 7.5 جنيهات، والكمثري 20 جنيها، والبرتقال اليوسفي الصيني بـ6، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات، البرتقال البلدي ب3.5، اليوسفي البلدي 8 جنيهات، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10، والرمان 15 جنيها.

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أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس:4جنيهات

البصل​ :4جنيهات

الثوم :10جنيهات

الكوسة :6جنيهات

الفاصوليا:16جنيها

البسلة: 5جنيهات

الباذنجان العروس: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 6جنيه

الليمون: 16جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 9جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50قرشا

موز مستورد: 22جنيها

الموز البلدي : 10جنيها

الجوافة: 10جنيهات

العنب: 15جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 22جنيها

التفاح الأحمر: 22جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5جنيه

الرمان: 15جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 50جنيها،والكيلو من 100قرش إلى 200قرش،والبطاطس 200قرش إلى 225قرشا.

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وتراوحت أسعار الخيار 250قرشا،والجزر بدون عرش ب 150قرش إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 300قرشاإلى500قرش،والباذنجان العروس من 450قرش إلى 500قرشا.

وسجلت أسعار القلقاس من 3إلي 4جنيهات،الليمون 12جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 5،والكانتالوب 4.5جنيه والكوسة 3والجزر 2جنيه ،والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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