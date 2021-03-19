أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 19-3-2021

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الجمعة 19-3-2021 في السوق اليومية، وقفزت أسعار الثوم مسجلا 10 جنيهات بدلا من8 جنيهات، وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والبطاطس من جنيهين إلي 4 جنيهات في أسواق الخضروات والفواكة للبيع بالقطاعي.
وأضاف التجار أن سعر كل من الليمون 16 جنيها والفلفل الألوان من 16 إلي 20، والبسلة السكري من 5 إلي 7.5 جنيه، والفاصوليا 15 جنيه، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والبصل المقور 4 جنيهات، والبصل الأصفر/الأحمر القديم 6.5 جنيه.
وأوضح التجار أن الفول الأخضر من 5 إلى 6.5، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5 إلي 7.5 جنيهات، والثوم البلدي القديم بـ17 جنيها، والثوم الجديد الأبيض بـ8 جنيهات والثوم الأحمر 10 جنيهات، والثوم الصيني 35 جنيها، والخيار 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.
أسعار الخضروات
وأفاد التجار أن الجزر سجل 3.5 جنيه ،والفلفل الرومي ب 8جنيهات،و الفلفل الحامي 10جنيهات،والكرنب 8جنيهات ،والباذنجان الأبيض،و الأسود 6جنيهات، والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.
وأوضح التجار أن الموز المستورد 18 جنيها،والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي بـ7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر، الأخضر 22 جنيها.
ونوه التجار إلى أن العنب الأحمر بـ15 جنيها، والكنتالوب 7.5 جنيهات، والكمثري 20 جنيها، والبرتقال اليوسفي الصيني بـ6، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات، البرتقال البلدي ب3.5، اليوسفي البلدي 8 جنيهات، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10، والرمان 15 جنيها.
أسعار الخضروات والفاكهة
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس:4جنيهات
البصل :4جنيهات
الثوم :10جنيهات
الكوسة :6جنيهات
الفاصوليا:16جنيها
البسلة: 5جنيهات
الباذنجان العروس: 7جنيهات
الباذنجان الرومي: 6جنيه
الليمون: 16جنيها
الفلفل الرومي: 8جنيهات
الفلفل الألوان: 20جنيها
ملوخية بلدى: 9جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 5جنيهات
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: 50قرشا
موز مستورد: 22جنيها
الموز البلدي : 10جنيها
الجوافة: 10جنيهات
العنب: 15جنيها
برقوق: 20جنيها
التفاح الأخضر: 22جنيها
التفاح الأحمر: 22جنيهًا
أناناس: 35جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 7.5جنيه
الرمان: 15جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 50جنيها،والكيلو من 100قرش إلى 200قرش،والبطاطس 200قرش إلى 225قرشا.
وتراوحت أسعار الخيار 250قرشا،والجزر بدون عرش ب 150قرش إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 300قرشاإلى500قرش،والباذنجان العروس من 450قرش إلى 500قرشا.
وسجلت أسعار القلقاس من 3إلي 4جنيهات،الليمون 12جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 5،والكانتالوب 4.5جنيه والكوسة 3والجزر 2جنيه ،والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5جنيه.