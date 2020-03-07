أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-3-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-3-2020، حيث انخفضت الكوسة إلى 6 جنيهات مقابل 8 والخيار ارتفع إلى 8 جنيهات مقارنة بـ 7 أمس واستقرت أغلب الأصناف الأخرى طبقا لتجار فى الأسواق.

وأكد عدد من التجار لـ “المال” أن أسعار الخضروات تنوعت اليوم مثل أسعار البصل الأحمر ويباع بـ 10 جنيهات فقط ، والذهبي 8 والجديد 5 جنيهات والبطاطس سجلت 4 والبسلة 8 والفاصوليا 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 10 جنيهات ، والطماطم تراوحت بين 2 إلى 3.5 والفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات ، والقرنبيط والقلقاس 10 جنيهات ، والباذنجان مستقر ايضا وتراوحت أسعاره بين 6 إلى 7.5 جنيه ،وتراجع الثوم إلى 6 جنيهات مقابل 6.5 أمس .

وأوضح التجار أن أسعار الخضروات مثل الجزر متوازنة وتباع بـ 5 جنيهات للكيلو ، والملوخية والسبانخ 10 جنيهات للكيلو فى الأسواق والكرنب 10 جنيهات للواحدة ، والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة .

وأشار التجار إلى أن حزمة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) سجلت نصف جنيه، والليمون تراوح بين 8 الي 10 جنيهات، الكرفس والجرجير جنيه واحد .

واوضح التجار أن سعر الموز استقر عند 10 جنيهات ، البرتقال البلدي 3.5 جنيه ، البرتقال ابوسرة سجل 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات ،التفاح الأحمر 15 جنيها والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها .

ولفت التجار إلى أن الكانتالوب سجل 8 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، كيلو العنب المستورد أسود – أخضر 15 جنيها والفراولة استقرت عند 8.5 جنيه .

وتنشر “المال”أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور اليوم، وتراوحت أسعار البطاطس بين 2 إلى 3 جنيهات ،و الطماطم بين 2 –4.25 جنيه ، الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو .

وسجل البصل 3 إلى 6 والفلفل 7 والباذنجان 4 إلى 7 جنيهات والباذنجان البلدى من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5-8 جنيهات .

وتراوحت أسعار الكوسة بين 4 إلى 5 والخيار 5 جنيهات وسعر القلقاس 4 -7 جنيهات ، والثوم القديم من 7 إلى 11 والملوخية والبسلة 5 جنيهات للكيلو الواحد .

واستقرت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ 4-5 جنيهات ، واللفت 1- 1.5 جنيه ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات ، فى حين تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .