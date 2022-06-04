أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-6-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة توازنها اليوم السبت 4 – 6 – 2022، وتراوحت الطماطم بين 9 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو ، والبامية من 16 إلى 25 جنيها ، والبطاطس 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه والخيار من 4 إلى 7 جنيهات والفاصولياء 10 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 إلى 200 جنيه ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه ، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة 16 جنيها، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 7 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 28 جنيها.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ، والعنب الاخضر 8 جنيهات ، والمشمش 10 جنيهات ، والجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر 17 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 20 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي بـ 15 جنيها ، الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطيخ من 10 جنيهات إلى 45 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.