اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 31-10-2020

ارتفعت أسعار الخضروات في الأسواق
الصاوي أحمد 11:20 ص, السبت, 31 أكتوبر 20 11:20 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

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ارتفعت أسعار الخضروات، واستقرت الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 31-10-2020، وتراوحت أسعار الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات بدلًا من 8 فقط أمس، والخيار البلدي 5 بدلًا من 3، والخيار الصوب 8 جنيهات بدلًا من 5، والثوم الأبيض 34 جنيهًا، والفلفل الألوان، وورق العنب 20.

وأشار التجار إلى أن الكوسة تراوحت بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والبصل الأحمر والذهبي من 5.5 إلى 7.5، والكرنب 12 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن الفلفل الحامي بـ5جنيهات، والباذنجان العروس من 2.5إلى 3.5، والجزر 6 جنيهات والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة، والباذنجان الرومي 2 جنيه إلى 3.

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أسعار الخضروات

وذكر أن الفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيهات، والبامية 20 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون تراوح من 5.5 إلى 12 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن الموز تراوح بين 10 و15 جنيهًا، والبلح الأسود 7.5، والتفاح الأحمر من 20 إلى 25 جنيها والتفاح الأخضر من 20 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

وأفاد التجار بأن العنب البلدي سجل 7.5 جنيه، والكنتالوب 7.5 جنيه، والمانجو نعومي 30، والعنب البناتي 15 جنيها، والكمثرى 15 جنيهًا، والخوخ 30 جنيهًا.

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وأضاف التجار أن المانجو الزبدية بـ15، والبرتقال أبو سرة من 5 إلى 6.5 جنيه، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 4 إلى 5، والرمان بين 3.5 جنيه إلى 6.5، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30، والمانجو “تيمور” 30 جنيها، والتين 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب: 20 جنيها

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيهات

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل ألالوان: 20 جنيها

البامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

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موز مستورد:25 جنيها

موز بلدي :12 جنيها

العنب البناتي الأحمر:15 جنيها

العنب البلدي: 7.5جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر:25 جنيهًا

 بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب:7.5 جنيه

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت،وسجل قفص الطماطم 100إلي 180جنيها والبطاطس والباذنجان من1.5 جنيه إلي 2.5 جنيه، والليمون 4 إلي 6 جنيهات، والكمثرى 8 جنيهات والجوافة 2.5 إلي 3 والكانتالوب 5 جنيهات والكوسة 4.5 والجزر في سوق الجملة 4.5 جنيه، والفلفل الرومي 5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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