أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-12-2020

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة تباينها اليوم السبت 26-12-2020 في بورصة السوق ، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 3.5 مقابل 3 أمس، والبطاطس الجديدة من 2.5 جنيه إلي 3.5 جنيه ، والثوم بـ 56 جنيها والثوم بعرشه 46، وعبوة الثوم الصيني 12 جنيه، والبصل الأحمر /الذهبي /الأبيض بـ 7 جنيهات للكيلو .

وأكد عدد من التجار أن الخيار الصوب بـ 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من جنيه ونصف إلى 2.5 ، البسلة 7 جنيهات، والفلفل الألوان 20 والكوسة والجزر من 5 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي الحامي 6 ، والكرنب،8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض، الأسود ، الملون بـ 4 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس 3 جنيهات للحزمة ، والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والملوخية 3 جنيهات، والليمون 10جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الموز المستورد بـ 15 جنيها والموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 ، والبلح الرملي 5، والبلح الأسود 8 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر والأصفر والأخضر من 17 إلى 25 جنيهًا .

وألمح التجار إلى أن العنب البلدي بـ 8.5 جنيهات، والبناتي 20 والعنب الأخضر بـ 8 جنيهات ، والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي من 3.5 إلى 6 والتين 8، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 8 جنيهات ، والرمان من 5 جنيهات إلى 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

البصل :7 جنيهات

الثوم :46 جنيها

الجزر / الكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا: 7 جنيهات

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 3 جنيهات

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15 جنيها

موز بلدي: 12 جنيها

الجوافة: 8 جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 17 جنيهًا

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات

الرمان: 6.5 جنيه

أسعار الخضروات

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وسجل قفص الطماطم 30 جنيها على الأقل ، والكيلو جنيه أو أكثر حسب الجودة، والبطاطس 50 قرشا كمتوسط سعر.

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي نصف جنيه إلي جنيه وربع ، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 3.5جنيه، والفاصوليا 4 جنيهات بزيادة جنيه وربع ، والجوافة 4 ، والكانتالوب 2.5 جنيه، والكوسة 3.5 والجزر 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 2.5 جنيه.