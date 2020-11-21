اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت​ 21-11-2020

تباينت أسعار الخضروات في الأسواق
الصاوي أحمد 10:38 ص, السبت, 21 نوفمبر 20 10:38 ص, السبت, 21 نوفمبر 20

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انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020 بسوق العبور نتيجة سوء الأحوال الجوية، وسجل قفص الطماطم من 150 إلى 180 جنيهًا مقابل 230 جنيها أمس، طبقا لعدد من التجار .

وسجل الباذنجان الرومي جنيها واحدا والباذنجان العروس جنيها واحدا أيضا مقابل جنيه ونص والباذنجان المخدد من 1.5 إلى 2 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الرومي في سوق العبور 3 جنيهات والبصل الأحمر 5 جنيهات والبصل الأصفر 4.5 جنيه والخيار الصوب 3 إلى 4 جنيهات.

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وأشار التجار إلى أن الكوسة ارتفعت مسجلة 5 إلى 5.5 جنيه والبطاطا جنيه واحد والليمون من 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 2 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البطاطس تراوح من 1.25 إلى 1.75 للكيلو.

أسعار الخضروات

وتراوحت أسعار الطماطم في التجزئة بين 10 إلى 12 جنيها، والبصل الأحمر 6.5 لأقل سعر والبصل الأبيض 6جنيهات، والثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه، والبسلة 10 جنيهات إلى 12جنيها والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6، والبطاطس 2.5، والفلفل الرومي والحامي 6 جنيهات إلى 8.

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وتراوح الكرنب من 8 إلى 12 جنيها للواحدة، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والباذنجان العروس من 1.5 إلى 2.5، والجزر6، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة، الفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 20 جنيها للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح من 8.5 إلى 10 جنيهات والبلح الأسود 8 جنيهات، والتفاح الأحمر من 17إلي 20 جنيها والتفاح الأخضر من 15 إلى 30 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلى 20 والموز المستورد 25جنيه والبلح البرحي 25.

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وأفاد التجار أن العنب البلدي بـ5جنيهات والكنتالوب 7.5جنيه، والمانجو نعومي 25، والكمثرى 15 جنيها، والخوخ 30 جنيها والبرتقال اليوسفي 5 إلى 10 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن المانجو الزبدية سجلت 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 إلى 6.5، والبرقوق 20 جنيها والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات، والرمان من 5 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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