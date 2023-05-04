أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-5-2023 بعد ارتفاع السولار

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 4 -5-2023 و تأرجح الباذنجان بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 16جنيها ،والطماطم 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه والخيار 8 جنيهات ،والكوسة والجزر 10 جنيهات وورق العنب 25 جنيها والبامية 40 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الحار 12 بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 130جنيها ،والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها ،والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 8 جنيهات علي الأقل .

و أفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها ،والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه ، والموز المستورد 25 جنيها ،والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 60 جنيها ،والافوكادو 120 جنيها ،والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه .