أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14-12-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس14-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و 8 جنيهات والبطاطس الخريفي 22 جنيها والخيار 20 جنيها والبصل 45 جنيها والكوسة والفلفل والجزر 12 جنيها إلي 16 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان 6 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8جنيهات والباذنجان المخدد 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 42 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 60 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وقال التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشطة 80 جنيه للكيلو.