أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة12-2-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التراجع اليوم الجمعة 12-2-2021 في السوق اليومية، وسجلت الطماطم جنيهين، والبطاطس 175 قرشا لدى باعة القطاعي مقابل جنيهين أمي، والبسلة 6 جنيهات، والفاصوليا 16 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن البصل المقور بلغ 3.5 جنيه، والبصل الذهبي 6.5 والأحمر 7.5 جنيه، واللفت جنيهين ونصف، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 6.5 بدلا من 8 ،والقلقاس 8 جنيهات،والفراولة 8.5، والثوم البلدي بعرشه 40 جنيها، وبدون عرش 50، والثوم الصيني 35 جنيها.

ولفت التجار إلى أن الخيار تراوح بين 3إلي 4 ،الفلفل الألوان 16،والكوسة 4جنيهات،الجزر 3،والفلفل الرومي / الحامي5 ،والكرنب 6جنيهات للواحدة،الباذنجان العروس الأبيض 6 جنيهات والاسود 7جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهان للحزمة .

وأفاد التجار أن الموز المستورد 20جنيها، والموز الجبلي 8، والموز البلدي ب 7.5جنيه ،والبلح الرملي5جنيهات،والبلح الأسود 8جنيهات،والبلح البرحي 30جنيها،والتفاح المستورد الأحمر 18،التفاح المستورد الأخضر ،الأصفر تراوحا من 8 إلى 25جنيها.

وذكر التجار أن العنب البلدي الأخضر ب 10جنيها،والعنب الأحمر من 20إلي 30جنيها ،والعنب البلدي الأخضر 12جنيها،والكنتالوب من 7.5إلي 10جنيهات للكيلو ، والمانجو 20،والكمثري 15 جنيها .

وأشار التجار إلى أن البرتقال الصيني ب4 جنيهات،والبرتقال أبوسرة 5جنيهات،و البلدي ب2.5جنيه،اليوسفي البلدي5 إلى6.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة10جنيهات،الرمان 8جنيهات،والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

الطماطم /البطاطس : جنيهين

البصل​ :7.5

الثوم :50جنيها

الكوسة :4جنيها

الفاصوليا:16جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان العروس: 6جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيه

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي /الحامي: 5جنيهات

الفلفل الألوان: 16جنيها

ملوخية بلدى: 6جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15جنيها

موز جبلي: 8جنيهات

الجوافة: 8جنيهات

العنب البلدي: 12جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 18جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الرمان: 8جنيهات

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة مرجج ،وسجل قفص الطماطم 25جنيها والكيلو من 120قرش إلى 200قرش،والبطاطس 60قرش حتي 200قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 150قرش إلى 250قرش ،الجزر 125قرش إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 250قرشا إلى270قرش،والباذنجان العروس من 350قرش إلى 450قرشا.

وسجل القلقاس 3.5جنيه،الليمون 14جنيها،والبسلة 3.5جنيها،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 4،والكانتالوب 3.5جنيها،والكوسة 3إلي 5والجزر 3جنيه،والفلفل الرومي 3.5 جنيه،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيها.

وسجلت الطماطم والبطاطس جنيهين ، والخيار 3جنيهات والفلفل الرومي أوالحامي6جنيهات،والبصل 3.5جنيه،والكوسة4،والجزر 3جنيهات،والجوافة 10والبلح 6جنيهات .