أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 30-10-2020 وتراوحت أسعار الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات أمس والخيار البلدي بين 3 إلى 4 جنيهات بدلا من 5 والصوب 5 والثوم الأبيض 34 جنيها والفلفل الألوان 20جنيها، وورق العنب 20.

وأضاف التجار أن الكوسة تراوحت بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات والبطاطس من 2 إلي 4 جنيهات، الفلفل الرومي 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، و البصل الأحمر والذهبي من 5.5 إلي 7.5، والكرنب 12جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن الفلفل الحامي ب 5جنيهات ،والباذنجان العروس بأنواعه من 2.5إلي3.5 ، والجزر 6جنيهات والكابوتشا7جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي2جنيه الي 3 .

ونوه التجار أن الفاصوليا تراوحت بين 5إلي 7جنيهات ،البامية 20جنيه للكيلو والملوخية 2جنيه للحزمة ،والليمون تراوح من 5.5إلي ,12جنيهات للكيلو .

أشار التجار الي أن الموز تراوح بين 10إلي 15جنيها والبلح الأسود 7.5 ،و التفاح الأحمر من 20إلي 25جنيها والتفاح الأخضر من 20إلي 35جنيها والتفاح الأصفر من 15إلي 20 والموز المستورد 25جنيه والبلح البرحي 25.

وذكر التجار أن العنب البلدي سجل 7.5جنيها والكنتالوب 7.5جنيه ، والمانجو نعومي30 ،العنب البناتي 15جنيه ،والكمثري 15جنيها ،والخوخ 30جنيها .

واشار التجار الي أن المانجو الزبدية ب 15 ،والبرتقال أبو سرة من 5إلي 6.5جنيها ،والبرقوق 20جنيها ،والجوافة 4إلي 5 والرمان بين 3.5جنيهات إلي 6.5 ،و المانجو الفص 70جنيها ، والمانجو “العويسي” 30والمانجو “تيمور” 30جنيها ،والتين 7.5جنيها .

اسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 24 جنيها

الباذنجان العروس :3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيهات

الفلفل الرومي : 5 جنيهات

الفلفل الحامي :5 جنيهات

الفلفل ألالوان : 20 جنيها

البامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات

الخضرة: 50قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12 جنيها

العنب البناتي الأحمر :15 جنيها

العنب البلدي: 7.5جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا

التفاح الأحمر:25جنيهًا

بلح برحي : 25جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب:7.5جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة،وسجل قفص الطماطم 100إلي 160جنيها والبطاطس والباذنجان من1.5 جنيه إلي 2.5جنيه ،والليمون 4إلي 6جنيهات،والكمثري 8جنيهات والجوافة 2.5إلي 3والكانتالوب 5جنيهاو،الكوسة4.5والجزر في سوق الجملة 4.5جنيه،والفلفل الرومي 5جنيهات والفلفل الحامي 4.5جنيها.