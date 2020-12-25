تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-12-2020 في السوق، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلي 4 مقابل 3 أمس، والبطاطس الجديدة من 2 جنيه إلي 4 جنيهات، والثوم بدون عرش بـ56 جنيها والثوم بعرشه 46، والصيني 12 جنيه، والبصل الأحمر والذهبي والأبيض بـ7 جنيهات.

وذكر عدد من التجار أن الخيار سجل 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5، والبسلة 7 جنيهات، والفلفل الألوان 20، والكوسة والجزر من 5 إلي 6 جنيهات، والفلفل الرومي أو الحامي 6، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن الباذنجان العروس الأبيض ، الأسود ،الملون 3.5 ،والكابوتشا 3.5 جنيهات للواحدة، والخس 3جنيهات للحزمة ،الفاصولياارتفعت إلي 7جنيهات بدلا من 3إلي 5 ،والملوخية 3 جنيه للحزمةبدلا من 2،والليمون 10جنيهات .

وأفاد التجار أن الموز المستورد ب15جنيه والموز البلدي من 10جنيهات إلى12،والبلح الرملي 5،والبلح الأسود 8جنيهات ،والبلح البرحي 30جنيه،والتفاح الأحمر والأصفر والأخضر من 17إلي 25 جنيهًا مقابل 16.

ونوه التجار إلى أن العنب البلدي ب 8جنيهات،و العنب البناتي 20والعنب الاخضر ب8جنيهات ،والكنتالوب 5جنيهات،والمانجو نعومي 20،والكمثري20 جنيهًا،والخوخ 35جنيها، والبرتقال اليوسفي من 5إلي 6والتين 8،والبرتقال أبوسرة 7.5بدلا من 6.5 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدية20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها،والجوافة 8جنيهات بدلا من 7.5جنيها،والرمان من 5جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

البصل :6.5جنيها

الثوم :57جنيها

الجزر أو الكوسة :6جنيهات

الفاصوليا:7جنيهات

البسلة: 8جنيها

الباذنجان العروس: 3.5جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 3 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15جنيها

موز بلدي: 12جنيها

الجوافة: 8جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيهات

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 17جنيهًا

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5جنيهات

الرمان: 8.5 جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وسجل قفص الطماطم 60جنيها إلى 30جنيهًا،والكيلو جنيه ونص أو أكثر حسب الجودة،والبطاطس 60قرشا إلى جنيه ونصف كمتوسط سعر .

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي 50قرش إلي جنيه وربع ،والليمون 6 جنيهات،والبسلة 3.5جنيها،والفاصوليا 4جنيهات بزيادة جنيه وربع ،والجوافة 4 ،والكانتالوب 2.5 جنيهات،والكوسة 3.5والجزر 3.5جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيها، والفلفل الحامي 2.5جنيها.