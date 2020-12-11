اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-12-2020

سجلت الطماطم8جنيهات لاعلي سعر
الصاوي أحمد 10:27 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 10:27 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-12-2020 في بورصة الأسواق ،وتراوحت الطماطم بين 5جنيهات الي8مقابل 8 أمس لأقل سعر والبطاطس القديمة 3.5والبطاطس الجديدة 3جنيهات ،والبصل الأحمر والذهبي من 6.5إلي 7.5 .

وأضاف التجار أن سعر الثوم 43 جنيها،والخيار الصوب 8،والباذنجان الرومي 2.5 جنيه ،و البسلة 10جنيهات،والفلفل الألوان تراوح من 12إلي 20 و الكوسة 6 إلي7 والجزر 8جنيهات ،والفلفل الرومي و الحامي من 3.5إلي 6،والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

اسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن الباذنجان العروس الأبيض 4جنيهات و الباذنجان الأسود 3.5 والباذنجان الملون 3.5جنيه ،والكابوتشا 3.5 جنيها للواحدة،والفاصوليا 6 جنيهات،والبامية 22 جنيها للكيلو،والملوخية 2 جنيه للحزمة،والليمون 8جنيهات .

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وأفاد التجار أن الموز البلدي تراوح من 7.5إلي 10جنيهات،والبلح الرملي 5والبلح الاسود 8جنيهات، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 10 إلى 35 جنيها،والتفاح الأصفر من 15 إلى 20،والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 25.

وألمح التجار إلي أن العنب البلدي ب 8.5، والعنب البناتي 12والكنتالوب 5جنيهات ،والمانجو نعومي 20،والكمثرى15إلي 20 جنيهًا،والخوخ 35جنيها، والبرتقال اليوسفي3.5إلي 5والتين 6.5 ،والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها،والجوافة 7.5جنيها ،والرمان من 5جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

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اسعار الخضروات والفاكهة

الفاصوليا:6جنيهات

الكوسة:8جنيهات

الجزر : 8جنيهات

البسلة: 10جنيها

الباذنجان العروس: 4جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 22 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيهات

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العنب البلدي: 8.5 جنيهات

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 15 جنيهًا

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

 بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

الرمان: 8.5 جنيهات

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وتراوح قفص الطماطم من 70إلي100جنيهًا،حسب الصنف، والكيلو 4جنيهات والبطاطس 1.5جنيه ، والباذنجان من 50قرش إلى 2 جنيه ،والليمون 6 جنيهات،والبسلة 6جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات،والجوافة 5 ،والكانتالوب 3 جنيهات،والكوسة 3-4.5، والجزر في سوق الجملة 4.5جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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