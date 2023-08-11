أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-8-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 11-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 12 جنيها والجزر والكوسة والفلفل 14 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه و الفلفل الحامي 12 جنيها والبطاطس 13 جنيها والبامية 30 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيها إلي 210 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 22 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 12 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12 جنيهاإلي 40 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 15 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 70جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .