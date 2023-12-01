أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1-12-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 1-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 8 جنيهات و 10 جنيهات والبطاطس الجديدة تقفز 18 جنيه والخيار الصوب 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 30 جنيها والبصل 28 جنيه والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 12جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 10 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وكشف التجار إلي أن سعر الخس الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان المخدد 12جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البصل تراوح بين 20 جنيه و 28 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 20 جنيها والبرتقال ابو سره 10 جنيهات بدلا من 12والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها.

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وأكد التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشة 80 جنيه.