أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-2-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهه في بورصة الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 ، حيث تراجع الباذنجان” العروس” إلى 8 جنيهات مقابل 10 قبل ساعات والخيار انخفض إلى 6 جنيهات مقابل 7 والكوسة ارتفعت الي 11 جنيها مقابل 10 جنيهات وارتفع الموز أيضا مسجلا 12 جنيها مقابل 10 في أسواق التجزئة طبقا للتجار .

الطماطم بـ 3.5

وأوضح التجار أن اسعار الخضروات لبعض الأنواع الهامة لا تزال مستقرة مثل الطماطم التى تتراوح بين 3.5 جنيه الي 4 و البطاطس من3.5 الي 5 جنيهات كمتوسط أسعار متداولة للكيلو .

واوضح التجار أن سعر الفاكهة مثل الموز ارتفع تراوحت أسعاره بين 8.5 جنيه إلى 12 جنيها مقابل 10 لأعلي سعر له امس و الجزر مستقر عند 5 جنيهات للكيلو ، والفرولة من 10 الي 12جنيها ، والباذنجان البلدى 5 والبصل الخزين استقر عند 7.5 جنيه والبصل الجديد 5 جنيهات والبسلة 10 جنيهات الفاصوليا 12 جنيها .

أسعار بعض أصناف الخضروات مستقرة

وأوضح التجار أن أسعار الخضروات المستقرة تنوعت ما بين الفلفل الرومي والحامى وسجلت 10 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان يتراوح من 12 إلى 20 جنيها والملوخية 10 جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25، والرمان بين 5 إلى 10، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفى 3.5 إلى 5 والتفاح الأخضر 17 جنيها والكانتالوب بـ 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق الجملة

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور -الثلاثاء-وتراوحت الطماطم بين 2 –4 جنيهات، والبطاطس بين 2-3 جنيهات ، الفاصوليا 7 -11 جنيها ، وسعر كيلو البصل 3 – 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الباذنجان البلدى تتراوح بين 3 – 5 ، والباذنجان الرومى 3 -5 جنيهات و الكوسة تتراوح بين 6-9 و سعر الخيار البلدى والصوب يتراوح بين 2.5 -5 وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 10 – 14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفضت البسلة للتراوح بين 7 – 10 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، واللفت 1- 1.5 جنيها ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات ، فى حين أسعار الكرنب بجميع أصنافه 2 – 5 جنيهات للواحدة .