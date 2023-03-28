أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والكوسة والجزر 12 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 100جنيه والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 25 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 16 جنيها .

وألمح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيهاوالكوسة 18 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .