أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 أول أيام عيد الأضحى

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسجلت الكوسة والبامية 12 جنيها، والبطاطس 9 جنيهات، والليمون 16 جنيها، مع ارتفاع وتيرة الشراء، وسجلت الطماطم 4جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات والمشمش 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من10 إلى 12 جنيها، والخيار الصوب 12 جنيها، والقلقاس 7جنيهات، والبامية البلدي 12 والبامية الفلاحي 14 جنيها، والبصل الذهبي 3.5، والكوسة 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وافاد التجار أن البصل الأبيض يباع بجنيهين ونصف، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والبطاطس من 8 جنيهات إلى 9، والملوخية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25 إلى 30 جنيها، والثوم الأحمر 40 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح من 16 إلى 24 جنيها بحسب الجودة، والفلفل الألوان 6 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا 20 جنيها، وورق العنب 18 إلى 22 جنيها.

ونوه التجار بأن الباذنجان الرومي سجل 5 جنيهات، والبصل الأحمر، 5 والأبيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأفاد التجار أن الجزر ارتفع إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 6 والكرنب 6 إلى 9 جنيهات للواحدة.

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض سجل 6 جنيهات، والملون 7جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية : 14 جنيها

البصل الأصفر : 4 جنيهات

الطماطم : 3.5 جنيه

البطاطس : 8 جنيهات

الثوم : 25 جنيها

الكوسة : 12 جنيها

الفاصوليا: 18 جنيها

الباذنجان : 6 جنيهات

الليمون: 24 جنيها

الفلفل : 8 جنيهات

ملوخية بلدى : 8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 10 إلى 15 جنيها

الكنتالوب: 5 جنيهات

الشمام : 6.5 جنيه

البرقوق: 30 جنيها

البرتقال الصيفي: 7.5 جنيه

التفاح : 25 إلى 45 جنيها

الخوخ : 35 جنيها

الكمثري : 40 جنيها

الأفوكادو : 40 جنيها

البطيخ : 30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي : 25 جنيها

المانجو : 10 إلى 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء وتراوح قفص الطماطم وزن 18 كجم بلين 25 جنيها إلى 35 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 200 قرش، والبطاطس من 300 قرش إلى 450 قرشا.

وسجل سعر الخيار من 5 إلى 6 جنيهات، والجزر 350 قرشا إلى 450 قرشا، والباذنجان الرومي 175 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس 200 قرش إلى 250 قرشا.

وتراوح القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 12 إلى 20 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلى 5 جنيهات، والكوسة 8 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.